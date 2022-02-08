行政院今宣布解禁日本福島核災區食品，國民黨立委鄭麗文痛批，韓國為了食安問題，堅決不開放有疑慮的福島食品，如今台灣卻因想要走向世界，罔顧人民健康，趁著立法院還沒開議，又強渡關山、宣布福島核食解禁，「毫無脊椎可言！」

鄭麗文指出，根據韓國韓聯社報導，韓國並不考慮取消對日本海產品的進口禁令，以贏得日本對於自身加入CPTPP的支持；且韓國海洋水產部長官文成赫也表示，福島水產品監管的問題與加入CPTPP無關，更認為這是兩個獨立的問題。

她直言，更別提日本現在的科學檢驗標準完全不嚴謹，已經不是逐批檢驗，而是停止肉牛全牛檢查，若日本地方政府依據往年數據決定不再強制檢查某一產品，政府就沒有辦法掌握該產品後續的輻射變化。

鄭麗文表示，日本政府的檢驗鬆散，加上政府完全雙標的態度，這樣的標準，要國人如何相信？先是逼人民吞完萊豬，接下來又逼吞核食？民進黨走向世界的決心確實比台灣人民的健康還重要。

她說，況且福島核食的進口跟加入CPTPP毫無關聯！根據駐日代表處調查「台日間最令人關切之議題」結果顯示：「限制福島周邊食品進口問題」關心度自2018後逐年下降，近兩年關心度僅剩4.4％，為歷年最低。

鄭麗文認為，行政院雖然表示開放核食有助台灣加入CPTPP，但2022的會員國主席是新加坡，也已經不是日本，先萊豬後核食，蔡政府再來又想犧牲什麼開放什麼？

她強調，福島五縣食品的開放，雖然風險評估上報告顯示無論是哪個年齡層，癌症風險都低於百萬分之1，但各種放射性物質的殘留絕對不只短短十年，風險大於0就是有風險。

鄭麗文怒嗆，民進黨執政下的台灣，從酒駕狂飆、物價上漲、社會問題、雙標、到現在的食安問題，都已經讓人民感到失望，雖然總統府、行政院口口聲聲說會依照國際標準、遵照科學檢驗來進口，但是所謂的標準在哪裡？