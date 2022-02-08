九族文化村櫻花祭登場，花期將延續到3月初。（廖志晃攝）

九族文化村櫻花祭，詩人大可吟唱詩歌讚頌。（廖志晃攝）

九族文化村櫻花祭登場，賞花樂事延續到3月。（廖志晃攝）

櫻花樹下品茗，別有一番趣味。（廖志晃攝）

九族文化村櫻花祭8日登場，花期將延續到3月初。（廖志晃攝）

九族文化村種植各品系櫻花5000多棵，陸續迎春綻放，延續22年的九族櫻花祭，不僅打造台灣第一夜櫻、也是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地；由農業專家培育的台灣雪櫻更是亮點，遊客可在櫻花林間覓芳蹤。

九族櫻花祭8日登場，將延續到3月7日，期間八重櫻、吉野櫻、台灣雪櫻（白色戀人）和富士櫻接力盛開，其中以八重櫻和富士櫻數量最多，約占園區櫻花的8成。

九族文化村經理黃瑞奇表示，最特別的是台灣雪櫻，由台灣農業專家培育的白色重瓣新品種櫻花，九族文化村獨家引進，去年首度曝光後，吸引眾人目光，九族文化村還特別為這種本土櫻花，舉行命名和票選，最終取名為台灣雪櫻（別名白色戀人）。

九族櫻花祭規畫日本風格的場景，包括祭典燈座、紫藤七福神社，還有日式浴衣出租服務，讓遊客打卡拍照留念；表演節目包括西川家族的舞踊、鼓之舞／芸逸太鼓、青年高中舞團熱舞、yosakoi快閃遊行、夜舞祭、火舞等。

魚池鄉長啟帆表示，鄉公所在2月28日、3月4日，舉辦2場櫻花茶會，邀請遊客免費入席，在櫻花樹下品評紅茶；2月26日推出咖啡與詩人的對話文學雅會，2月26日至28日舉辦大型的小農市集，聯合行銷魚池鄉、國姓鄉、埔里鎮和仁愛鄉4鄉鎮的農特產品。

日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標說，日月潭轄區有許多賞櫻的好地方，其中，九族文化村就是在日管理處輔導下，最早推動的賞櫻勝地，也是台灣櫻花祭的起源地，遊客可以搭乘纜車、以水、陸、空3D獨特的方式賞櫻。

近年野餐風氣興盛，九族文化村推出尊爵雙人野餐組合套票，遊客可以在網路售票平台預購，包括提袋、餐盒、水果和地墊，在櫻花樹下野餐兼賞櫻，享受人間樂事。