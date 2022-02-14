小朋友拿到「波波虎」小提燈後，心中的喜悅及幸福感全都洋溢在天真的臉龐上。（觀光旅遊局提供）

2022中台灣元宵燈會上周六正式在文心森林公園起跑！市府觀旅局14日指出，活動將持續到2月20日，每日限量提供免費「波波虎」小提燈，首周假日兩天發送，民眾耐心排隊且秩序良好；15日元宵節下午4時將有超萌石虎家族到場發送小提燈，歡迎大家一起到園區與石虎拍照互動樂享元宵！

觀旅局指出，2022中台灣元宵燈會前兩天累積近10萬人進場遊賞，市府為保障賞燈民眾健康，同時維持遊賞燈會品質，今年文心森林公園燈會首次採取4進4出全區圍設高規防疫規畫，落實實聯制、量體溫、手部消毒；並增加環衛清消頻次同時加強防疫宣導，市府各機關同仁也積極配合加倍投入防疫與相關勤務作業，就是要讓民眾安心賞燈、健康歸。

觀旅局長韓育琪說，疫情期間要順利舉辦燈會，仰賴市府建設、經發、農業、文化、 都發、新聞、警消、交通、台中捷運公司等各機關攜手合作，感激市府團隊與贊助單位 的通力合作，也感謝民眾耐心配合防疫措施，充分展現中台灣元宵燈會優質賞燈的素養。

韓育琪強調，因未來一週天氣不穩定，請賞燈民眾隨身攜帶雨具，留意賞燈安全。每天下午的花森好市文創市集是否舉辦？需視天候狀況而定，如規畫逛市集的民眾，請隨時注意「大玩台中」臉書及「明日市集」臉書訊息，避免撲空。