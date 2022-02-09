一年多前的糧商炒匯案鬧得沸沸揚揚，中央銀行鐵腕祭出重罰。央行近日考量3大因素，決定給予先前裁罰最重的德意志銀行（DBKGn.DE）機會，允許重新恢復辦理DF及NDF交易。

央行透過報表稽核發現，從2019年7月起，6家外商銀行在台分行大量受理在台糧商公司遠期外匯交易，違反新台幣遠期外匯「實需原則」相關規定，其中4家依違規情節不同，央行已於2021年2月祭出處分。

4家外商銀行中，以德商德意志銀行台北分行的裁罰最重，央行廢止其新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣遠期外匯交易（NDF）許可，並停止辦理所有涉及匯率之外匯衍生性商品交易2年。

央行官員今天向中央社記者證實，考量3大因素，同意德商德意志銀行可重新恢復辦理DF及NDF交易，停辦的商品交易也提前放行。

央行官員表示，最關鍵原因是德意志銀行在央行處分後，改善情形良好，改善措施也都十分配合；其次，德意志銀行是德國唯一在台設分行的銀行業者，服務很多台資企業；第三，德意志銀行在台灣深耕數十年，有維護往來客戶關係、服務台資企業、保障員工權益等需求。

官員透露，當初央行給處分書時，也有告知如果改善良好，可以申請提前放行；央行一直關注改善情況，德意志銀行也多次提出申請，經過多番考量後，央行才決定讓德意志銀行重新恢復辦理。（編輯：趙蔚蘭）1110208