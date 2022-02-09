阿悟藉由想像將大海畫在牆壁上，感受這短暫的自由，靠想像徜徉在這無邊無際的大海中，希望未來走出監所後，能夠呼吸自由的空氣，像畫筆下的他，一筆一畫畫出美麗的新人生。（南投看守所提供／吳建輝南投傳真）

阿悟說，透過畫筆讓自己化身一隻自由的魚，希望未來出去之後，也能像魚一樣，呼吸自由空氣，徜徉大海。（南投看守所提供／吳建輝南投傳真）

法務部矯正屬南投看守所在春節期間辦理布置比賽，因販毒入監綽號阿悟的受刑人自告奮勇，拿起畫筆獨自一人彩繪整個3樓牆面壁畫，短短3天就將牆壁彩繪成「廣闊無邊的蔚藍大海」，阿悟說，透過畫筆讓自己化身一隻自由的魚，希望未來出去之後，也能像魚一樣，呼吸自由空氣，徜徉大海。

阿悟的父母5歲就離異，從小與媽媽、兄姊相依為命，在媽媽的細心照料拉拔4個孩子長大，阿悟因不忍媽媽辛苦，高一就輟學去打工賺錢，甚至走偏門賣賣毒品因而觸法，但好景不常，阿悟在友人的慫恿下，加入詐騙集團騙取大陸人民，遭檢警調查而鋃鐺入獄。

阿悟說，年輕不懂事而走偏了，當時做詐騙只做半個多月就退出，但心中的不安讓他感到相當懊悔與不自在，最後詐騙集團遭破獲，警方通知他到案說明，將全部事情講出，才讓他心中的大石洛下，罪重判決確定入獄服刑。

而首次服刑的阿悟，被枷鎖在高牆內的鐵牢裡，這時才體會到自由的可貴，在監所的鼓勵下，提起畫筆，藉由想像將大海畫在牆壁上，感受這短暫的自由，靠想像徜徉在這無邊無際的大海中，希望未來走出監所後，能夠呼吸自由的空氣，向畫筆下的他，一筆一畫畫出美麗的新人生。