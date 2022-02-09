台中市長盧秀燕宣布核食禁入校園，要進一步加強把關。（馮惠宜攝）

中央宣布台灣解禁日本福島核食，台中市長盧秀燕9日也宣布四大作為，除加強食安查驗量能，也要求教育局審視營養午餐供應契約，把可能造成疑慮的食材排除在外。

因應中央開放日本福島五縣市食品進口，盧秀燕9日在視察北區國民運動中心時表示，9日上午召開跨局室會議，已擬出四大因應作為。

她強調，第一要加強稽核日本進口食品查察，已修改食安專網，除公告萊豬、萊牛查驗結果，也加上核食專區。

另，為加強核食檢驗的量能，市府也動用第二預備金購置純鍺偵檢器，以增加六倍檢驗量能，她說，台中市本來就有一步碘化鈉的偵檢器，該機器主要做快篩，為進一步確認要購置中央公告認證的純鍺偵檢器，可以即時定驗核食，查驗量可以提高六倍，從每年查驗400件增加到2400件。

且因應2月11日國中小開學，許多家長和老師對校園食安極為關心，有疑慮食品不得進入校園，要求教育局審視營養午餐供應契約，把可能造成疑慮的食材排除在外，不得進入校園，進一步把關，保障師生食的安全。

第四點也要求加強產地標示查驗，她也請相關局處加強所有販售食品地點稽查，看是否有加強產地標示，並要求標示不只是生產國還要到生產地縣市，市府會派出大量志工到各商家查驗。