日本本田汽車9日公布最新財報，上季營業利益雖減少，但卻樂觀上修全年財測目標。

全球晶片短缺問題仍存在，但本田能有效地降低成本，加上日圓又疲弱情況下，本田才能樂觀調高本財年的營利目標至8000億日圓，約69.3億美元。

與其它汽車製造商一樣，本田也因晶片不夠用被迫減少產能。不過，本田仍堅持本財年可賣出420萬輛汽車目標。上個財年期間，本田賣出450萬輛新車。

本田指出，被晶片短缺所拖累，故上季營利下滑17%至2290億日圓，近20億美元左右。