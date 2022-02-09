南亞科(2408)周三(2月9日)公佈2022年1月份自結合併營收為新台幣67.72億元，較上月減少2.37%，較去年同期增加22.42%。與旺宏(2337)同創最佳元月營收，但南亞科1月營收創下去年3月以來的十個月新低、旺宏也創下去年6月以來的7個月新低。

法人直指，農曆春節以及季節性淡季影響，拖累旺宏和南亞科首月營收來到近幾個月低點。但在雲端伺服器持續成長，且手機復甦、PC及消費型電子市場穩健，加上供應鏈長短料預期2022年下半年逐步趨緩，DDR5及新版CPU進入初期量產，藉而刺激需求，南亞科總經理李培瑛在先前法說中表示，2022年市況審慎樂觀。

目前價格方面，記憶體價格第一季合約價跌幅縮小、現貨價已開始起漲。

南亞科累計2021年營業收入為856.04億元，較前年同期增加40.3%，營業毛利為370.44億元，毛利率43.3%，營業利益為271.86億元，營業利益率31.8%。稅後淨利為新台幣228.45億元，稅後淨利率26.7%，每股盈餘為新台幣7.40元。