旭東(4537)公布1月營收，受惠於面板廠需求依舊熱絡，單月營收2.09億元，月增24.75％，年增9.65％。公司近2年為因應面板、自行車及半導體產業客戶需求，於大陸昆山及台灣台中擴建廠房，其中，昆山廠已經上樑，主要因應面板自動化及自行車設備需求，預計今年第一季完工，第二季啟用，產能開出後將挹注公司營收，公司對於今年展望樂觀看待。

疫情過後供應鏈長短料問題逐步緩解，面板市場需求回到正軌，根據先前TrendForce調查顯示，2021年下半年電視面板價格大幅修正後，今年面板價格將有利於品牌的布局，預期2022年電視出貨量年成長3.4％，達2.17億台。而市場對於TV面板尺寸需求逐年放大，今年TV平均尺寸將增加2吋來到52吋，促使相關廠商持續投資。

另外，隨著面板製造商相繼轉往利基型、高附加價值產品發展，亦因大陸政府補貼轉向半導體，使大陸面板廠由積極擴產轉為以提高獲利為主，面板製造商於2021年獲利普遍大幅增加，整體產業結構漸趨健康。

近年相關面板廠商資本支出轉往提升自動化、加值化相關設備，旭東多次獲得台、陸系面板廠最佳供應商的肯定，為全球少數具備可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，陸廠普遍導入旭東的製造設備，該公司將持續受惠於顯示器產業擴張，今年後市不看淡。