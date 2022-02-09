2月4日立春過後，進入耕耘插秧及施肥季節。台中有農民到農會購買化肥，除依實名制規定外，還被限制1天只能買1包，只夠1分地使用，遠不足他10甲地用量。市議員楊典忠接獲農友陳情，立即洽詢農糧署協助，希望儘速解決農民春耕施肥需求，不要引起農民恐慌。

在清水高美地區耕作的周姓農民說，他自去年以來就一直配合政府實名制購肥政策，實名制也有提供身分證件、地號、面積與農作物，但是現在規定1天只能限購1包，實在太為難耕作的農民，每天為了1包化肥，光跑農會來回一趟就要花時間，而且只夠施肥1分地而已。

「我有10甲農地不就要我跑100趟，政府的優惠補助可能連我跑100趟都不夠！」周姓農民說表示，春耕施肥在即，1天限購1包根本不夠用，才向議員陳情協助。另名農友林先生則說，現在不僅肥料缺，連除草劑也從450元漲到650元，造成耕作成本暴漲，實在很難消受。

楊典忠表示，為精準供應農民使用化學肥料耕作，農糧署採實名制補助措施。但是農民反映「不問耕地面積大小，1天限購1包40公斤化肥」，對大面積耕作的農民來說，實在杯水車薪。若誠如中央所稱國內肥料充足，應透過地方農政單位或農會協助解決農民需求。

楊典忠也說，至於其他肥料漲價的問題，銷售固然依市場機制，在農業成本增加下，希望能夠協助穩定農糧價格，確保農民生產權益。