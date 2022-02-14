農委會今年推動「稻作4選3」政策，輔導稻農於4期作中至少有1次辦理休耕或轉旱作，「無米樂的故鄉」台南市後壁區種稻面積逾3000公頃，稻農配合新政再搭配「大區輪作」制度，今年一期大多選擇辦理休耕，而致申報種植面積僅420公頃。

後壁區公所統計，後壁是台南著名的稻米產地，一期稻作面積歷年超過3000公頃，以2020年為例，總計3340.15公頃；2021年台灣面臨百年大旱，曾文、烏山頭水庫蓄水量無法滿足嘉南地區一期作，灌區全面停灌，後壁只剩非灌區的土溝社區農民種稻，去年一期稻作種植面積只有425.98公頃。

今年後壁一期稻作申報種植面積為420公頃，與去年同期不相上下。後壁區農會指出，主因是稻農配合水稻新政，多選擇一期休耕，不僅每公頃可領4.5萬元休耕補助，還有節水獎勵，但農民辦休耕，對農會而言，不僅農藥、肥料銷量減少，且未來還得跑到其他區收購稻穀，運費成本恐增加。

後壁農會說，有鑑於5至6月的梅雨季，後壁農民一期作若不種稻，都直接休耕、不轉作旱作，然而因應水田輪作制度，農會今年一期作與農民合作試種黑豆、高粱和硬質玉米等旱作，如果收成量和品質佳，未來有機會在一期作推廣給農民栽種。

去年榮獲農糧署台灣好米禮盒網路人氣選拔冠軍的芳榮米廠，老闆娘黃麗琴說，新實施的水稻政策是為整體稻米產業好，但像他們有與農民長期契作的糧商，要再找到適合的農民不容易，因此今年只好拜託部分農民維持基本的契作量，以維持台梗16號、高雄145號、台農71號等米種商品的出貨量。