去年美國的消費者債務創下歷史新高，但隨之而來的是今年利率恐將大幅攀升。

紐約聯準銀行周二公布，截至2021年底，美國家庭債務總額達到15.6兆美元，光在第四季就增加3330億美元，創下2007年來最大增幅；全年債務增加1兆美元，創下2003年以來新高記錄。

然而眼前是聯準會可能即將調升利率，以抑制居高不下的通膨。

根據美國勞工部在1月中旬公布的數據，2021年12月美國消費者物價指數（CPI）年漲7%，逼近40年新高。市場預估美國今年1月CPI年漲幅可能達到7.3%，創下40年新高。

根據最新利率期貨數據，交易商認為聯準會3月升息25個基點的可能性為70%，升息50個基點的可能性則升至30%。此外，市場普遍預期聯準會今年將升息5次，累計升息1.25個百分點。

聯準會一旦調整利率，將直接影響信用卡、可變利率抵押貸款等許多消費者債務的主要貸款利率。

紐約聯準銀行研究員表示，隨著借款人進行調整，利率持續升高的環境可能影響家庭的現金流向，例如得到低息抵押貸款利率的民眾，可能不願意在利率持續升高之際購買新房，而那些積欠卡債的人將因為融資成本增加而受到制約。