男主角金凱瑞上月中過60歲生日。（海鵬提供）

金凱瑞、凱特溫絲蕾主演的經典愛情片《王牌冤家》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind），在美國編劇工會去年底投票選出迄今為止「21世紀最佳電影劇本」，意外自入選的101部電影中、一躍衝上第2名，片中飾演男主角「喬爾」的金凱瑞年初剛滿60歲，更不改幽默本性，在社群媒體以詼諧模樣慶祝自己生日。有趣的是，美媒「綜藝報」除大讚金凱瑞喜劇功力深厚，更為幫他慶生，特地評選出10部他的生涯「最佳演出」，金句滿溢的《王牌冤家》果然名列第一，獲讚賞為「最佳現代愛情故事」。

電影英文片名「Eternal Sunshine of the Spotless Mind」直譯為「無瑕的心靈散發永恆的陽光」，源於英國詩人亞歷山大波普（Alexander Pope）的詩句，意寓「若能忘卻所有不快樂，就會獲得永恆的快樂」。該片雖曾榮獲奧斯卡最佳原著劇本大獎，並獲美國編劇工會讚賞，但在拍攝期間，演員竟也被鼓勵「即興發揮」。凱特溫絲蕾在拍攝該片時，就順應劇情氛圍、「脫稿」出手痛扁金凱瑞一拳，雖讓金凱瑞嚇了一大跳，但真實且逗趣的反應，就這樣被捕捉下來，成為雋永逗趣的一幕。而一場男女主角在街上看馬戲團表演的戲，導演更突發奇想，讓凱特溫絲蕾偷偷躲起來，急煞遍尋她不著的金凱瑞，又驚又悲的神情感動不少觀眾。

片中愛情金句滿溢，至今深受觀眾傳頌，其中尤以「你可以將一個人從記憶中抹去，但要打從心底忘記又是另外一回事」最是深植人心。電影巧妙質疑了無痛失戀與愛情、生活的價值，加上創意的劇本與精湛的演出，曾橫掃奧斯卡等73座國際大獎。《王牌冤家》數位版本周五（11日）在台上映。