副總統賴清德日前出訪宏都拉斯，與美國副總統賀錦麗及各國政要見面寒暄，外界視為對邁向總統之路有指標性意義。前民進黨立委林濁水今日接受網路節目訪問表示，賴清德一定得跟賀錦麗握手才能當選總統嗎？不需要把賴給看扁了。

林濁水指出，蔡總統也沒跟美國副總統見過面，前總統李登輝、馬英九也都沒有。近來台美關係改善值得肯定，但外界不需要把賴清德跟賀錦麗握手一事看得太重，李、馬沒握過手，也都當選總統啦。

林濁水說，過去馬英九在過境美國時，也沒有像前總統陳水扁、蔡總統一樣，跟外界告知禮遇有沒有提升，這點要肯定馬英九。其實過去陳水扁跟蔡總統到美國的禮遇，還比不上其他國家的部長級官員去美國的禮遇。

林濁水表示，台灣連國務院的官員都沒有，卻常常說見到了某某國家的國會議員，就覺得很了不起，其實沒必要這樣看待自己。台美關係改善是好事，但不需要一天到晚敲鑼打鼓，不要因為一點小事，就覺得自己很厲害。