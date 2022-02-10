蔡總統日前表態支持前總統蔣經國反共保台的立場。前民進黨立委林濁水今日接受網路節目訪問表示，台灣就是被蔣經國消滅的，蔡總統真的很怪，太多的思想我沒辦法了解。

林濁水指出，過去兩蔣時代，我們都是用「中國」名義參加奧運，但奧運會認為，如果中華民國代表中國，那其他10幾億人怎麼參加？所以希望把中華民國奧委會改成台灣奧委會。

前民進黨立委林濁水（資料照）

林濁水說，兩蔣對此都表示相當不滿，後來經過我國奧委會跟國際奧委會多次協商後，決定改成中華台北，蔣經國還對此相當滿意。事實上，台灣是被蔣經國消滅的。

林濁水表示，我國與美國斷交後，駐美代表處改為「駐美國台北經濟文化代表處」，美國駐我國代表處卻名為「美國在台協會」。「為何美國可以掛台灣名號，我國卻不行？都是因為蔣經國堅拒。」

林濁水指出，兩蔣時代，因為我國退出聯合國，引起雪崩式斷交，因此許多國家就理所當然稱呼我國為台灣，而這樣的蔣經國，蔡總統卻說他在保台，到底怎麼說得出口？

蔡總統日前在BBC訪問時強調「我國名為中華民國台灣」，林濁水說，根本沒有國家會用中華民國台灣的稱呼，跟我國往來，也沒人知道這是什麼碗糕。

林濁水表示，蔡總統對內可以稱我國為中華民國，那是因為很多人對中華民國還有情感，但對外，連對台友好的立陶宛，都沒以中華民國為名設代表處，代表中華民國根本行不通。

林濁水說，各國與中共建交，都會承諾一個中國，所以立陶宛後來也強調沒有違反一中原則。加上中華民國在聯合國的代表權被中華人民共和國繼承，所以兩個中國毫無闡述空間。

林濁水表示，國民黨一天到晚搶蔣經國牌，結果還是倒的一蹋糊塗，蔡總統真的太奇怪，有很多我沒辦法了解的思想，有很多有違正常人的想法，真的太怪。