德國的西門子(Siemens)周四報出優於預期的獲利；該電機和工程公司表示，正從客戶手中獲得「非比尋常」的訂單。

該火車和工廠軟體供應商指出，去年10~12月的第一財季訂單年增52%，來到242.1億歐元(折合約276.6億美元)，遠高於預期；在疫情放緩後，需求增加，推高了訂單成長。

西門子目前積壓的訂單高達930億歐元，為史上最高水準。

上季工業部門的獲利增加12%，來到24.6億歐元，超越分析師預期的22.7歐元。

西門子去年最後3個月營收年增17%，達到164.9億歐元，超出預期的159.5億歐元；淨利年增20%，來到17.9億歐元；基本每股獲利為2.05歐元，增加19%。

執行長Roland Busch說，2022年的起步非常成功，所有業務部門持續高價值的成長。

做為主要的工廠資本財製造商，西門子提供工廠設備，其業績表現也預示著整體經濟的走向健康。

西門子指出，已經看見許多關鍵市場上升中的成長機會，並且已經避開了與電子元件、原物料和物流相關供應鏈風險的干擾。

西門子訂單的成長主要是受惠於工廠自動化部門的推動；由於客戶囤積驅動器和控制器產品，該部門訂單在上季增加了73%。

所有業務部門的營收都獲得成長，包括美國公司在製造IC和PCB時所使用的電子設計自動化軟體，需求大增。