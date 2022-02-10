封測龍頭日月光投控(3711)周四召開線上法說，公布去年第四季營業收入淨額1729.36億元，季增15%、年增16%，營業毛利328.94億元，季增7%、年增41%，毛利率19.0%，營業淨利196.15億元，季增6%、年增74%，營益率11.3%，稅前淨利373.36億元，季增102%、年增196%，歸屬於公司業主之淨利309.16億元，季增118%、年增208%，基本每股盈餘7.20元，相較去年第三季的3.29元、2020年第四季的2.35元倍增，稀釋每股盈餘6.99元。營收、獲利雙創新高。

合計去年全年營業收入淨額5699.97億元，年增20%，營業毛利1103.69億元，年增42%，毛利率19.4%，營業淨利621.25億元，年增78%，營益率10.9%，稅前淨利803.36億元，年增125%，歸屬於公司業主之淨利639.08億元，年增132%，基本每股盈餘14.84元，相較2020年的6.47元倍增，稀釋每股盈餘14.40元，獲利飆新高。

日月光投控IC封測去年第四季合併營收919.58億元，季增2%、年增26%，毛利率28.0%、營益率17.5%，優於去年第三季27.4%、17.3%及2020年同期22.6%、11.0%。去年全年合併營收3348.05億元、年增19%，毛利率26.5%、營益率16.0%，優於去年同期21.2%、9.8%。

電子代工(EMS)去年第四季合併營收815.44億元，季增33%、年增3%，毛利率8.7%、營益率4.4%，略低於去年第三季9.6%、4.3%，略優於2020年同期8.8%、4.4%。去年全年合併營收2395.19億元、年增17%，毛利率9.0%、營益率3.6%，持續略低於去年同期9.2%、3.8%。

以應用觀察日月光投控去年第四季封測業務，通訊占50%，汽車、消費性電子及其他占34%，電腦16%。電子代工應用方面，通訊占38%、消費性電子38%，工業用11%、電腦8%、汽車電子4%、其他1%。