京城銀(2809)今（16）日召開線上法說，2021年稅後淨利56.3億元、每股盈餘（EPS）5.02元，雙創歷史新高，股利發放預期可維持一致性及穩定性。展望2022年，京城銀將掌握南台灣產業投資發展契機積極爭取相關商機，使營運維持穩健成長，營運展望維持審慎樂觀。

京城銀董事長戴誠志表示，2021年對金融業算是很好的一年，京城銀在面對諸多波動下，仍繳出「勉強還能接受」的成績。未來2年發展則不脫疫情及半導體在南部投資發展，整體而言，未來的發展持續性及銀行的穩定成長預期可達成，接下來就要自己努力。

京城銀2021年自結合併淨收益102.61億元、年增達15.21％，提存前獲利（PPOP）82.37億元、年增17.55％，雖受一次性提列台開22.97億元債權損失拖累，稅後淨利56.3億元、仍年增2.54％，每股盈餘（EPS）5.02元，仍順利改寫新高。

京城銀去年利息淨收益55.93億元、年增6.62％。手續費淨收益21.31億元、年增達11.62％。主要受惠放款規模年增達11％帶動。其他淨收益25.37億元、年增達44.87％，主要受惠金融市場維持高檔，資產組合調整與金融資產帳面價值預期信用損失回沖的正面挹注。

資產品質方面，京城銀去年呆帳費用17.32億元，包括年初綠能擔保品拍賣入帳回收7.68億元，年底將台開債權22.97億元全數轉列呆帳。截至去年底逾放比0.02％、逾放覆蓋率8277.51％、整體放款覆蓋率1.51％，維持一貫高水準表現。

京城銀表示，對放款審核及風險控管向來以嚴謹態度看待，去年一次性認列台開呆帳，反應對風險控管及資訊透明度的一貫高標準要求。由於對台開放款多為擔保性質，未來隨著資產保全作業進行，將可望逐步處分回沖獲利，預估對京城銀長期整體營運影響有限。

京城銀截至去年底淨利差（NIM）1.83％，雖低於前年底1.91％、但持穩第三季水準。存放利差則自第三季的1.88％略升至1.89％，持平前年底。展望2022年，京城銀預期可望與去年持平微升，主因升息趨勢可能使存放利差擴大，但淨利差可能受資產組合調整影響。

展望2022年，許多國家已走向解封，而台灣經濟成長動能可望持續強勁，主計處預測今年經濟成長率為4.15％，京城銀對今年營運維持審慎樂觀看法不變。戴誠志指出，通膨確實是今年主要課題之一，會對此進行相關布局。

同時，科技業接連公布在南台灣的投資計畫，使南部半導體S廊帶逐漸成形，配合近年台商回流趨勢，戴誠志表示，京城銀確實感受相關動能顯現，預期未來5年南台灣相關發展可望維持穩定成長，將把握契機積極掌握相關商機，使營運維持穩健成長。