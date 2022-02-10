電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（10）日公佈2022年1月份營收為41.1億元，較去年同期營收30.5億元，年增達35％，創歷年同期新高。

受惠於數位經濟商機及遠距新興應用大增，家用寬頻設備、商用網通設備、下世代物聯網應用及影音串流設備等需求強勁，主力產品舉凡光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等出貨暢旺，據此，中磊表示，對2022年展望深表樂觀，

中磊強調，業務轉型直攻電信商成效已然顯現，中磊現已是全球各大電信商重要技術夥伴，不光是既有主力市場北美及歐洲穩健成長，東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場電信市佔率也顯著提升。

展望未來，中磊表示，因應疫情及市場變動，中磊將透過台、菲、中三地產能彈性調度，以高度滿足客戶需求，後勢成長動能可期。