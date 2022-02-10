消息人士透露，雲端運算服務公司Salesforce周三在一場銷售活動的開幕儀式上，向員工宣布公司擬推出NFT Cloud服務。

NFT（非同質化代幣）是一種使用區塊鏈技術儲存的數位資產，並已經在藝術和收藏品市場打響名號，而Salesforce相中了將這項獨特技術引進企業軟體帶來的商機。

一位與會的消息人士透露，Salesforce共同執行長Marc Benioff和Bret Taylor都在這場線上活動中談到相關的發展策略。另一名知情人士表示，在會議上，公司高層拿出了百事可樂進行的NFT發展計畫做為例子。

一名消息人士表示，Salesforce擬推出的NFT Cloud服務，可以讓藝術家們創建內容並發布到OpenSea等網路市集上。

根據去中心化應用商店DappRadar的數據，受惠於NFT交易大幅增加，上個月OpenSea以133億美元的估值籌集到了3億美元資金。2021年NFT交易金額已經突破230億美元。

Salesforce尚未對此消息發表評論。周三Salesforce盤後股價上漲1.5%，報225.40美元。截至周三收盤，其股價今年以來下跌13%。