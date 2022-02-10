東研信超(6840)1月合併營收為0.72億元，月增19.78％，年增7.38％，為歷年同期新高，主要來自於5G市場滲透率的提高，相關產品應用的普及度拉高，共同拉動5G檢測需求持續成長。公司表示，5G NR、WiFi6/6E產品的測試單價與測試時間均遠高於以往4G，也拉升了單月營收表現。

看好5G NR、WiFi6/6E等通信技術發展，及市場應用的發展空間，東研信超2021年已針對汐止及東莞松山湖科技產業園區共三處實驗室進行檢測產能擴充，提升公司5G、WiFi6/6E的檢測能量，以面對手中既有及未來大量的檢測需求。東研信超表示，東莞松山湖科技產業園區已開始運作，汐止新廠進度將會較原先規劃提前兩個月，其中汐止原廠區新增廠房於今年4月即可投入檢測，而汐止遠東科技大樓的新廠辦，待取得TAF認證後，預計自第二季起投入安規檢測服務行列。

東研信超新廠亦將規劃部份產能投入客製化檢測服務，其中專為聯想電腦提供的WiFi Throughput客製化檢測，會提前於今年3月底開始運作。公司自2020年成為聯想電腦IdeaPad Throughput測試WiFi 6規格的台灣唯一指定認可實驗室後，WiFi Throughput客製化檢測能量持續拉高，預計今年可再成長超過5成，東研信超表示，客製化檢測的測試時數及測試單價較高，產品檢測的毛利率亦較優，客製化檢測的營收占比持續提升，將帶來新一波的成長動力。