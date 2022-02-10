台東縣長濱鄉堺橋部落聚會所興建工程10日動土。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長濱鄉堺橋部落聚會所興建工程10日動土。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長濱鄉堺橋部落聚會所興建工程10日動土。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

積極推動1部落1聚會所，長濱鄉堺橋部落聚會所工程於10日動土，預計2023年底完工。台東縣長饒慶鈴表示，全縣共143座部落聚會所，包括堺橋還有15座陸續動工興建，屆時全縣部落聚會所涵蓋率將超過9成，數量為全國最多，讓族人擁有更好更完善的活動空間。

來賓手持鏟子將土堆剷起，在原住民族委員會副主任委員谷縱‧喀勒芳安、饒慶鈴與長濱鄉長潘淑芳等貴賓祝福中完成動土儀式。饒慶鈴表示，位於長濱鄉最南端的堺橋部落沿途擁有無敵海景、天然的地質與生態資源，為保有當地傳統文化、為族人營造更良善的祭儀和活動空間，縣府積極爭取經費建造堺橋部落聚會所。

饒慶鈴感謝長濱鄉公所協助規劃及解決用地等問題，而工程經費總計1205萬元，也特別感謝原住民族委員會全力支持。她說，長濱鄉另還有樟原、南溪2個聚會所用地已確定，目前辦理撥用中，加上已使用的7個聚會所，未來長濱鄉將會有10個聚會所，縣府也會持續爭取。

縣府原民處表示，該聚會所主體為長27公尺、寬21公尺的鋼結構建物，包含公共廁所及儲藏室各1座，採用多功能方式設計，除可提供部落族人生活休憩、傳統祭儀場地及日常或特殊慶典活動使用，也是耆老傳授智慧的課堂教室。

此外，有感於聚會所對於部落的文化意義，透過聚會所興建必能延續傳統生活教育及文化，更能凝聚部落團結，縣府結合公所會將部落族人的期待化為推動的力量，加速進行「1部落1聚會所」的目標，盼與部落族人們齊心發揚原住民族文化。