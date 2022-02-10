泰源技訓所為高齡及身障收容人安排音樂及繪畫等課程，以減緩他們老化及失能。（泰源技訓所提供／莊哲權台東傳真）

台東郵局無償提供非洲鼓等教具給泰源技訓所。（台東郵局提供／莊哲權台東傳真）

法務部矯正署泰源技能訓練所因地處偏遠、資源匱乏，聘請專業師資不易，推動高齡、身心障礙收容人各項等課程時，均較其他矯正機關困難，「台東縣希望關懷協會」及「台東郵局」獲知所方課程推廣困難後，無償提供課程所需之金盃鼓等相關教具。

台東泰源技能訓練所因地處偏遠、資源匱乏，聘請專業師資不易，在推動高齡、身心障礙收容人等課程時，均較其他矯正機關困難，「台東縣希望關懷協會」及「台東郵局」無償提供「音樂輔療」課程所需之非洲鼓等相關教具， 協助照護高齡及身障收容人身心。

監獄受刑人有逐漸高齡化趨勢，位於台東縣東河鄉泰源幽谷的泰源技訓所目前收容人共有1543人，其中65歲以高齡者38人，目前在監年紀最長者74歲，身心障礙者42人，雖然在全國矯正機關中比率不算高，但是因地處偏遠，資源匱乏，造成所方在規畫及安排此兩者的「處遇課程」時面臨困境。

泰源技訓所輔導科社工廖明慧表示，矯正機關聘請專業師資的鐘點費，比地方政府明顯有落差，有證照的講師在監所每小時850元，地方機關上限可到2000元，加上泰源所地處偏遠，交通又不方便，遠程的老師要進來根本不划算，此外，教具、教材的取得也困難，是泰源所在安排處遇課程時面臨的兩大困境。

廖明慧指出，目前所方為高齡及身障收容人規畫有「音樂輔療」課程，利用打擊非洲鼓、鈴鼓、音管等樂器刺激穴道，能達到延緩老化、失能、失智，並且增進記憶，非常感謝「台東縣希望關懷協會」及「台東郵局」無償提供非洲鼓等教具。

另外，所方也規畫曼陀羅畫、禪繞畫等課程，協助他們靜心冥想及繪畫創作，有1位高齡又身障的陳姓收容人說，這一輩子從沒想過自己會拿起畫筆，上了繪畫課後已可以完成大幅3D畫作，課程結束後仍意猶未盡。