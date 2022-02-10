陸委會去年稱，盼兩岸關係「春暖花開」，新的一年開始，對於兩岸關係有何期待？陸委會副主委邱垂正今（10日）表示，對於未來推動兩岸健康交流互動的可能性，將審酌情勢的發展，強化交流秩序的維護，以及風險防範管控，保障台灣整體的利益。

邱垂正說，政府兩岸政策一貫，致力維護及台海及區域和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由，台海情勢攸關印太區域安全繁榮，中共當局必須承擔更多責任。

對於未來推動兩岸健康交流互動的可能性，邱垂正稱，陸委會將審酌情勢的發展，強化交流秩序的維護，以及風險防範管控，保障台灣整體的利益。他呼籲北京當局，應認真面對總統蔡英文提出和平、對等、民主、對話的兩岸互動關鍵，以及我方「4個堅持」的基本立場，放棄對台打壓威嚇、統戰分化的僵化思維及負面作為，正視兩岸的現實及台灣民意，為兩岸近互動的創造條件。

對於近期藝人方芳、歌手蕭敬騰、選手黃郁婷及特技演員陳竹音相關的「挺中」言論，陳竹音甚至提出要放棄健保卡入籍中國大陸，邱垂正說，這些統戰的老梗，內容千篇一律，毫無新意可言，只會讓台灣民眾更加反感，台灣人民嚮往的是民主體制與自由、多元開放的公民社會環境，然而中共在威權獨裁體制下，不斷的強化社會監控，打壓異議人士，蔑視人民應有的權利與自由，只有加深台灣民眾對中國大陸的負面印象。

邱垂正呼籲國人，從事兩岸交流，相關言行也應該要考量台灣社會觀感，不應該配合中共對台進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴不符事實的言論，成為中共的統戰宣傳樣板。

針對陳竹音的言論，邱垂正說，「尊重其對身分的選擇，主管機關也會依法註銷其台灣戶籍」。