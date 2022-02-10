受惠農曆年前家具汰舊換新潮帶動，台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告1月營收達3.45億元，不但較去年同期成長12.93%，更創下單月歷史新高紀錄。詩肯表示，延續去年的好表現，今年在房市交易持續熱絡、展店腳步不停下，全年營運仍有望再創佳績。

詩肯表示，2021年全年營收以23.9億元，年增12.12%的表現創歷史新高，更是連續兩年突破20億元大關，今年1月營收仍開出紅盤，為今年營運打下良好基礎。

詩肯指出，農曆年前本就是零售的消費旺季，華人社會更喜歡在年前更換家中家具，加上今年疫情因素仍在，民眾均留在國內過年，因此不論是台灣或是新加坡NOVA的營收都相當突出，其中新加坡NOVA1月營收更是較去年同期大幅成長約4成，是1月營收創新高主因。

對於今年營運後勢，詩肯仍樂觀看待表示，去年即便受到疫情影響，更有約3個月的三級警戒時間，但房市交易仍然相當熱絡，今年1月雖因春節因素，交易量相對較少，但預估年後房市即會回溫，因此仍看好整體市場的蓬勃發展。

此外在疫苗覆蓋率持續提升、民眾施打第三劑疫苗意願也提高，加上台灣疫情控制得宜，今年消費市場上疫情干擾因素可望持續降低，全年營運應能在繳出漂亮成績單。