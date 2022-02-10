接近利比亞總理德貝巴的消息人士透露，德貝巴座車今天清晨遭到槍擊，他本人安然無恙，攻擊者逃離現場。利比亞不同派系正為爭奪政權而進行激烈爭鬥。

消息人士指出，事情發生在德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）返家時，顯然是一項刺殺行動，當局已針對此事展開調查。

當地半島電視台（Al Jazeera）畫面播出據稱是德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）當時乘坐的車輛，擋風玻璃、底盤和大燈都有彈痕。路透社尚未能查證影像真偽，也尚未訪問其他目擊者。

若攻擊事件獲證實，刺殺德貝巴的企圖恐加劇利比亞爭權危機。位於東部地區的國會預定今天稍晚進行選舉，以撤換擔任臨時總理的德貝巴。不過德貝巴已表示，他將對選舉結果置之不理。

近幾週，武裝部隊在首都的黎波里（Tripoli）動員較多部隊和裝備，令人擔心，目前的政治危機恐引發另一波戰火。

自從已故強人格達費（Moamer Kadhafi）2011年倒台遭射殺後，利比亞即幾乎毫無和平穩定可言，並在2014年分裂為東、西兩個派系，相互交戰。