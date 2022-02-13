西方情報官員警告俄羅斯入侵烏克蘭威脅逼近之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）即將飛往烏克蘭和俄羅斯，以協助緩解不斷升級的緊張局勢；德國也呼籲公民盡快離開烏克蘭。

美聯社報導，蕭茲14日將首次以總理身分造訪基輔（Kyiv）、15日轉往莫斯科。他行前再度警告俄方不要動武，並主張繼續透過多種外交方式緩解俄烏局勢。

蕭茲12日告訴國會上議院：「我們的工作是避免歐洲爆發戰爭，因此我們向俄方發出明確訊息：任何軍事侵略都將對俄國及其前景造成非常嚴重的後果，我們也會與盟友攜手合作。」

蕭茲一再強調，一旦莫斯科發動攻擊，將付出「高昂代價」，但他的政府拒絕向烏國提供致命武器，也不願具體說明將支持對俄實施哪些制裁，這引來國內外的批評聲浪，柏林對抗俄羅斯的決心也受到質疑。

另一方面，路透社引述一名德國政府消息人士說法報導，事實上，柏林並不期待蕭茲與俄羅斯總統蒲亭的會面能有具體成果，而是希望能進一步了解俄羅斯在烏國邊境部署重兵的真正目的。

這名消息人士說：「蕭茲將會強調，我們不僅已準備好展開對話，也會堅持俄方必須讓局勢降溫，且必須撤走被視為威脅的大批部隊。」

儘管蕭茲沒有明說俄國可能受到的制裁，但一般認為，充滿爭議的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）就是德國手上唯一的王牌。這條管道可將俄羅斯出產的天然氣經由波羅的海運送到德國，並繞過中轉國烏克蘭。

美國總統拜登日前在與蕭茲的會晤中矢言，若莫斯科入侵烏克蘭，一定會切斷北溪天然氣2號管線。

此舉將在經濟上傷害俄羅斯，但也會給德國帶來供應問題。目前管道建設已經完成，但尚未正式營運。

德國經濟研究所（German Institute for Economic Research）能源、運輸與環境部門主管肯弗（Claudia Kemfert）分析：「除了拒絕批准北溪2號管線，德國並沒有太多籌碼…德國很容易受到勒索，我們能做的事不多。」