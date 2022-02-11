美國消費者物價升幅高於預期，聯邦準備理事會（Fed）官員隨後的評論，又讓人憂心聯準會將激進升息來抗通膨，促使美股主要指數今天重挫。
道瓊工業指數挫跌526.47點或1.47%，以35241.59點作收。
標準普爾500指數下滑83.10點或1.81%，收4504.08點。
科技股那斯達克指數大跌304.73點或2.10%，收14185.64點。
費城半導體指數下挫117.62點或3.22%，收3536.10點。（譯者：楊昭彥）1110211
美國消費者物價升幅高於預期，聯邦準備理事會（Fed）官員隨後的評論，又讓人憂心聯準會將激進升息來抗通膨，促使美股主要指數今天重挫。
道瓊工業指數挫跌526.47點或1.47%，以35241.59點作收。
標準普爾500指數下滑83.10點或1.81%，收4504.08點。
科技股那斯達克指數大跌304.73點或2.10%，收14185.64點。
費城半導體指數下挫117.62點或3.22%，收3536.10點。（譯者：楊昭彥）1110211
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