美國聯準會（Fed）會議紀要內容未更鷹 台股加權指數17日開在18213.30點，呈現小跌，權王台積電（2330）開在644元，也較前一日小跌2元，而受惠邊境解封的航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）早盤股價連袂上漲逾2％，IC設計及DRAM族群也帶量勁揚，大盤在前一日大漲之後，指數仍緩步墊高。

聯準會公布上月會議紀要顯示將很快升息，但未提及採取激進步調，美股尾盤收斂跌勢，四大指數收盤小幅漲跌。道瓊工業小跌0.16％、S&P500小漲0.09％、那斯達克收低0.11％、費城半導體微揚0.03％。

五大科技股跌多漲少，亞馬遜漲1.02％較佳，半導體多收紅，但漲幅都不大。台ADR部分，台積電跌0.74％、聯電跌0.81％、日月光漲0.53％。

統一投顧指出，烏俄邊境緊張情勢短暫降溫，激勵全球股市展開強勁反彈，台股在回測季線支撐後，大漲收復萬八關卡。

考量俄烏戰事短期緩解，且聯準會會議紀要未有更加鷹派訊號，短期指數有機會反彈，不過，盤面類股強弱表現分化，建議謹慎選股，逢低布局。選股以ABF、記憶體、航運股、高殖利率概念股為首選。