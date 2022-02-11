一名才剛錄取某大超商店員的正妹，上班第一天，就被老闆兼店長阿勇以談勞健保及薪水理由，不顧自己妻子正在顧店，在超商二樓辦公室內，藉機按摩後撫摸胸部進行猥褻，高雄高分院依利用權勢猥褻罪，判處阿勇有期徒刑10月，得易科罰金，但考量阿勇和女方及其母親已用15萬元、7萬元和解，宣告緩刑3年，可上訴。

根據判決書記載，阿勇為某知名超商加盟主兼店長。新進女員工A女正式到職上班第一天，阿勇就以辦理勞健保等資料為由，要求A女到2樓辦公室內，隨即將辦公室房門關上，並以A女沒有精神為由，將A女身上制服背心脫掉，先以雙手按摩甲女雙肩，然後將雙手伸進甲女上衣內，撫摸甲女胸部上緣，當時剛好有另一名店員進入辦公室內，阿勇匆忙罷手並叫A女下樓。

隔沒多久，阿勇又叫a女上樓洽談薪資一事，然後用同一手法，將手伸進A女上衣內，自胸部一路滑摸至腹部進行猥褻，未料阿勇從監視器看見妻子上樓後才罷手。女方事後立刻向警方報案提告。

A女證稱：「阿勇是我老闆，我不敢違背他的命令，怕其他同事會對我有不好印象，我一開始以為是單純的按摩，我不想將事情鬧大，不知道該怎麼辦。」

法官則認為，阿勇為A女之店長，有業務上之監督關係，竟利用其身為店長，指導新進員工之機會，對A女按摩時，將手伸入女方之衣服內，撫摸其胸部上緣、並滑摸過內衣至腹部，阿勇所為在客觀上自足以引起一般人之性慾，主觀也可滿足自己性慾，自屬猥褻行為。

法官審酌，阿勇的猥褻行為，導致A女心理存有極深之陰霾，顯不尊重女性之性自主決定權，且犯後始終否認犯行、未曾表達欲和解之犯後態度，直到高院審理時才坦承犯行，並各以新臺幣15萬元及7萬元，分別與A女及母親達成調解；經考量未對告訴人女方施以強暴、脅迫等強制方法使其受有身體傷害，宣告緩刑3年，可上訴。