美國財政部公布，由於政府稅收大增，以及疫情相關支出大幅減少，美國1月財政盈餘達到1190億美元，為逾兩年以來首度單月實現盈餘，並創下2019年4月以來新高。

去年1月，美國的財政赤字達到1630億美元，創下同期最高記錄，主要因為政府開始向人民直接發放新冠紓困金。

美國財政部表示，1月政府收入年增21%，為4650億美元，主要受惠於來自個人所得稅的稅收增加27%，反映出美國經濟復甦帶動就業增長及人民所得增加。

1月政府開支減少37%，為3460億美元，因為與去年同期相比，美國政府省下了發放給民眾的1420億美元振興支出。

財政部官員表示，標售無線頻譜獲得的700億美元收益，亦是今年1月政府實現財政盈餘的原因之一。

本財政年度以來（2021年10月至2022年1月），美國財政赤字較前一年同期大減65%，為2590億美元。政府收入增加28%，為1.52兆美元，支出年減8%，為1.78兆美元。