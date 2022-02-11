捷流閥業(4580)1月營收2.16億元，主要受惠半導體、電子、船舶等產業工業閥門訂單需求保持暢旺，年成長13.04％，為歷年同期次高。捷流表示，兩岸半導體、電子等客戶擴廠，帶動工業閥門拉貨，為滿足客戶訂單需求，集團提高台灣土城一、二廠與蘇州廠生產效率，亦於農曆春節期間加班趕工因應，稼動率維持高檔。

現階段烏俄地緣政治風險，加上產油國僅維持現行每月日增產40萬桶原油計畫、以及美國寒冷氣候等，皆推升國際油價重回相對高點，捷流指出，隨著國際海事組織(IMO)推動壓艙水處理系統以及限硫排放公約規範日趨嚴謹，加上油價持續高漲，有望加速帶動船舶排煙脫硫工業閥門汰換訂單需求，此外，石化業客戶亦同步伴隨油價攀揚，且期待農曆年後回補庫存買盤，除維持高產能利用率，亦持續針對既有生產產線進行優化，推升建廠基礎建設用閥門蝶閥、製程改善用閥門與加裝自動控制器等產品需求。