晶圓代工廠力積電(6770)受惠接單滿載及漲價效益挹注，2022年1月自結合併營收68.84億元，較去年12月68.71億元小增0.19％、較去年同期41.89億元成長達64.31％，締造連13月改寫歷史新高佳績。

雖然單月營收屢創佳績，力積電在去年12月6日以49.88元掛牌上市、觸及78.9元高點後便震盪拉回，虎年開紅盤後仍欲振乏力，7日下探62.6元，1個月修正達2成，今（11）日續開低走跌2％至63.7元。三大法人昨日調節賣超3260張，本周迄今仍買超7383張。

力積電2021年合併營收創656.22億元新高、年增達43.64％，毛利率42.04％、營益率30.62％，遠優於前年24.06％、12.57％。帶動稅後淨利創160.92億元新高、年增達近3.23倍，每股盈餘（EPS）4.92元。董事會決議下半年配息約1.18元，將於24日除息交易。

展望2022年，由於成熟製程產能仍供不應求，力積電董事長黃崇仁法說時對營運維持樂觀看法，預期在產品平均售價（ASP）續揚5～10％、稼動率維持滿載下，看好營收可望突破800億元、稅後淨利逾200億元，均年增逾2成並再創新高。

不過，投顧法人認為，力積電1月營收雖受惠漲價效應創高，但預期年增率將逐季下滑、且毛利率恐高檔鈍化，不如去年逐季大幅上揚，加上IC設計大型股庫存天數大幅攀升，對二線晶圓代工廠股價不利，故短線轉趨保守看待力積電後市。