台積電(2330)旗下封測廠精材(3374)周四將舉行受邀線上法說會，說明公司經營結果及營運展望，精材去年EPS升至6.92元，110年度擬配息3元，現金殖利率達2.26%。截止2月15日外資作多，連3日買超近200張，春節後共買超529張，三大法人買超161張。挾台積、法說行情，周三股價開高走高，續漲近4%，以133元作收，漲幅高於族群個股，成交量較前一日倍增1716張。於下方的5日、10日等短天期均線翻揚呈多頭排列，短線對於多方有利。

精材去年第四季毛利率35.4%，相較去年第三季的35.3%略增、卻相較109年同期的39.8%減少，而受所得稅費續增影響，稅後淨利4.53億元，季減22.7%、年減45.5%，每股盈餘1.67元，相較去年第三季的2.16元歷史第四高下滑，也相較109年同期的3.07元減少。累計去年全年毛利率33.7%、營益率28.8%，優於前年同期30.4%、24.2%，年增加3.3、4.6個百分點。稅後淨利18.77億元、年增達8.7%，每股盈餘6.92元，優於去年同期6.37元。

資本支出方面，110年為新台幣8.42億元，較109年的9.68億元，減少13.01%或1.26億元。12"晶圓測試占比從76%減少至59%、8"晶圓級尺寸封裝占21%、研發增至15%、其他為5%。

精材一月營收為5億802萬元，年減38.83%、月減14.81%。

精材將於111年5月26日召開股東會，地點位於桃園市中壢區吉林路23號B1。精材董事會通過110年度經會計師查核之財務報告，基本每股盈餘6.92元，擬以盈餘分配現金股利每股3元，現金殖利率2.26%。