俄烏緊張局勢升溫，美股期指今早重挫，日、韓股股市臉綠。台股開低61.98點、為18159.51點，大型權值股台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等全面下挫，電子資金占比掉到4成以下，貨櫃三雄也不敵賣壓，不鏽鋼族群、航空雙雄逆勢上揚，台股回測季線，最低來到17970.87點，一度下跌近250點，失守18000點關卡。

分析師指出，俄烏危機影響，台股震盪走低回測季線，仔細觀察，並沒有跌破2月15號剛傳出俄烏危機的低點，資金有往低位階個股的跡象。操作上，逢低不妨留意去年獲利出色、擁高殖利率題材的個股。

盤面上，台積電開低，早盤最低曾探至626元，跌幅近1%；大立光(3003)2021年下半年度每股配息39元，但股價跌幅2%左右；鎳價大漲衝十年新高，不鏽鋼族群氣勢如虹，新鋼(2032)強漲5%以上；精星(8183)去年業績亮眼，股價漲幅3.7%左右；富采(3714)短線跌深，今日反彈1.5%；航空雙雄人氣不弱，長榮航(2618)漲幅逼近1%、華航(2610)多空在平盤處展開拉鋸。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，俄烏衝突再現緊繃跡象，但這次和2014年的俄羅斯入侵克里米亞不同，這次歐美列強提前高度警覺，雙方陣營陷入談判對峙，目前後勢發展尚不明朗，但預料此事件為區域性衝突，部分產業可能受影響，但全球經濟仍將從解封中逐步復甦的趨勢不會改變。受國際股市情緒影響，本周台股震盪劇烈，建議短期強勢個股不宜過度追價，可多加關注中長線趨勢發展較明朗的產業。

張苡琤強調，今年台灣綠能有望擴大建置，為滿足再生能源併網所產生的大量調頻需求，以及降低間歇性發電對電力品質的影響，今年台灣儲能系統預料需求將明顯提升，2025年台灣儲能系統容量將達 590MW，進一步有助維持電網供電品質，並提升電力系統穩定運轉的效率，建議投資人可留意綠能投資。