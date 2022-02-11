俗話說：「夫妻和，福運生」，在八字命理學中也說，一個男人財運好不好與妻子是有很大的關係，命理專家小孟老師就在臉書粉專分享，生肖鼠、雞、猴、豬的人，在情人節這天如果對情人好，財運馬上會爆發。

Top4：生肖鼠

屬兔的人在情人節會很認份的把工作努力做好，正所謂有付出就有代價，正財收獲滿滿，同時可以得到很多資源，好好運用商業頭腦，能為您的財庫裝進滿滿的財富，建議牽一下另一半的手，能得到愛神加持讓你財富旺旺旺。

Top3：生肖雞

屬雞的朋友，特別是靠口才賺錢的人，在賺錢方面流利的口才能更能好好發揮，頭腦想法更加靈光，詼諧的機智也贏得主管及客戶欣賞，獎金入袋量更加提升，抱一下另一半就能得到愛的力量，財氣飛滿天。

Top2：生肖猴

屬猴的朋友們，有機會跟另一半共同理財，而一起創造財富，或因另一半的緣故，獲得額外的財富 ; 若是有與他人合作投資的，獲得收益的機會大增，在情人節時請另一半親自己的額頭，能得到強大愛的加持注入你的頂輪，很快宇宙財富能量就能湧上頭頂，讓你判斷能力變強，財富提升。

Top1：生肖豬

屬豬的朋友在情人節投資方面有出現很多的想法，投機的念頭也會增加，只要有付出行動，賺錢財富增強，命理專家小孟老師建議，摟一下伴侶的肩膀，或者靠在另一半身上，代表有得靠，財氣立馬會上升。