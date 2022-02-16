時間過很快，轉眼間2月過一半了，究竟下半個月份財運會如何呢？命理專家小孟老師點名，生肖豬、蛇、牛、鼠的人，在2022年2月的下半月財運會相當旺盛。

Top4：生肖豬

2月下半月屬豬的人在財運上適合多方發展拓展機會，若想投資也不要孤注一擲，應該要去研究副業發展，會得到不錯的回饋喔！

Top3：生肖蛇

屬蛇的人下半月有機會接到更大的工作，雖然會面臨很大的壓力，但這也是你們賺錢的好時機，眼光與目標放長遠來看，現在打下的是更穩的根基讓你們以後有更寬大的發展，若時間上允許可以盡量去做沒關係，將有機會發大財。

Top2：生肖牛

屬牛的朋友你們的事業順利，績效會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得要保持開創的心態，並持續努力，就能維持不錯的收入，甚至還能繼續成長！

Top1：生肖鼠

下半月你們對於賺錢方面會特別有興趣，老師建議你可以多看理財書籍或是上一些線上理財課程，藉由進修的過程中增強自己投資理財的概念，可以幫助自己在投資分析市場上更上一層樓。