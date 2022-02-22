華新(1605)今天召開法說會，該公司2021年營收1566.65億元，年增39％，為5年來新高，營業毛利198.09億元，營業利益133.46億元，本期淨利152.57億元，淨利歸屬母公司146.43億元，創歷史新高，每股盈餘4.27元。董事會通過配發現金股息1.6元。公司指出，由於2022年國際情勢變動，供應鏈不穩定，而鎳價及電動車需求維持高檔，加上大陸產能控制，碳中和議題持續，不銹鋼跟資源事業群營收今年可望維持不錯穩定獲利。

華新不銹鋼事業去年第四季營收與第三季持平，電線電纜事業群因工程案收入，表現優於上一季，而資源事業群鎳鐵廠量產季增一倍，約提升到7成產能，營收規模持續放大。

對於今年擴產計畫，台灣楊梅電線電纜廠投資已經動工，計畫2024年初量產，目前台灣產能約一年3萬多噸，未來新增產能可較目前多50％。

山東煙台不鏽鋼廠擴建案今年已動工興建廠房，主要是目前產線的延伸，朝高質化產品發展，產量增加有限，主要對產品組合調整有助益，預計今年底到明年初試車量產。

華新為掌握不鏽鋼原料來源，2020年在印尼青山工業區興建年產3.6萬噸鎳生鐵廠，四條鎳金屬生產線已於2021年全數開出，但因去年受到園區限電，第四季產能約7000噸，只有7成的產能，預計今年第一季產能全滿，單季來到1萬噸產能，持續貢獻今年資源事業群營收。