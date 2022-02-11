本輪廣西百色新冠疫情累計確診迄今逾200例，封城管控仍在持續。南寧台商協會聞訊後也加入援助行動，由南寧當地的台資統一集團調度生活物資，價值約6萬元人民幣，「台商送溫情，兩岸一家親」，把台商的愛心送往百色，協助抗擊新冠疫情。

南寧台資企業協會會長陳輝鴻表示，疫情無情，人間有愛；一方有難，八方馳援。兩岸同胞血脈相連，兩岸人民心連心，助力廣西百色德保全力抗擊疫情。感恩南寧當地的台資企業統一集團緊急調度物資，把台商的愛心送到百色市德保縣。

陳輝鴻表示，「我們堅信，沒有一個冬天不可逾越，沒有哪一個春天不曾到來，希望愛與溫暖抗疫同行，德保加油！」

據廣西衛健委今天（11日）通報，廣西昨天（10日0-24時）新增本土確診病例33例（均為百色市）。現有本土確診病例220例，其中百色市219例。本輪百色疫情累計確診超200例。

在大陸國務院聯防聯控機制召開的疫情防控發布會上，國家衛健委有關負責人表示，廣東深圳Omicron關聯疫情波及廣東、廣西、湖南3省份9市，波及廣西百色的疫情正在處於快速上升階段。

這次疫情約80％以上的感染者居住在同一自然村，空間聚集性明顯，由於社區隱匿傳播時間長、人員活動軌跡多，加上春節期間人員流動性大，發生進一步傳播擴散風險比較高，需要完成風險人員排查和管控，加快風險區域核酸篩查的速度，及早發現社區中的傳染源。從百色波及廣西南寧和廣東廣州的外溢病例感染者在被管控前活動軌跡多，存在疫情擴散外溢風險。

當前百色市疫情防控已經到了最關鍵最緊要的窗口期，百色本輪累計核酸檢測採樣483.43萬人次。百色市本輪疫情發生以來，廣西全區統籌抽調1.6萬名核酸採樣檢測醫務人員，37台核酸檢測移動車，移動方艙和三組氣膜方艙實驗室，火速支援百色市，開展全市區域檢測。目前每日檢測量已經達到67萬管的檢測能力，能夠滿足百色市全域疫情防控檢測需要，各類救治藥品設備和消毒殺菌用品準備儲備充足。