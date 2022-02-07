廣西新冠疫情擴大。大陸國家衛健委今天（7日）公布，6日新增79例確診病例，分別為45例本土和34例境外輸入。本土確診病例中，廣西報告37例占最多，全部來自百色市。該市宣布自今天凌晨零時起，採取全民居家隔離管控措施，解除時間視疫情另行通告。

廣西現有44例本土確診病例，前一天新增5例本土無症狀感染個案，其中百色市4例、南寧市1例，全省現有6例無症狀感染個案。百色市疫情防控工作領導小組指揮部在通告中表示，居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除確保民生供應的超市、農貿市場、醫院、藥房外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣配送服務。

通告指出，民眾在居家隔離期間，除購買必須生活物資以及進行核酸檢測外，市民非必要不出門，購買生活物資盡量選擇配送服務。當局對違反規定擅自開門經營的場所堅決關停，任何人如擅自外出、聚集等違反居家隔離管理規定，將按有關規定處罰。

大陸7日通報本土病例45例，除廣西百色37例外，還有廣東4例（其中深圳市3例、廣州市1例）、北京3例（其中朝陽區1例、豐台區1例、西城區1例）、天津1例（在河北區）。含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在北京）。同日新增51例無症狀感染病例，廣西和黑龍江各有5例本土個案。