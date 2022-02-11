過完春節後就是西洋情人節，不少人趁這機會向心儀對象告白，不過感情事本來就有波瀾起伏，兩人想要走到最後，可是要經過好幾年的磨合，就算順利步入婚姻，也有可能因婆媳關係或經濟問題而分開。近日《靈匣網》分享5個在2022上半年情路坎坷的星座，感情還可能遇小三介入。

1.雙魚座

雙魚座個性敏感，一點小事就會觸動到他們敏感神經，甚至開始胡思亂想，不僅如此，他們的意志力也很薄弱，容易受到他人影響，在沒有安全感的情況下，他們會無時無刻關注伴侶的動向，雖然初期對方並不會排斥，但時間久了自然會覺得沒有自由，建議雙魚座要找到平衡點，以免自己的不安全感成為分手導火線。

2.雙子座

大部分的雙子座都很花心，對待感情三心二意，唯有遇到真愛時，他們才會收起自己的玩心，不過江山難改本性難移，他們雖然很愛對方，但仍會冒出不少奇怪想法，例如兩人原本計劃出去玩，但下一秒雙子座可能就變卦而改約別人，就連他們自己也搞不清楚想要什麼，雖然雙子座會嘗試改變自己，但伴侶可能要忍受他們的成長過渡期。

3.水瓶座

水瓶座很聰明且才華橫溢，容易吸引異性的注意，不過他們看待感情很隨興，甚至有些任性，在感情方面比較不成熟，無論追求還是交往都是3分鐘熱度。而且水瓶座思想較特別，一般人很難跟上他們的思路，經常做出讓人難以理解的舉動，又會怪別人不了解他們，容易讓伴侶很沒有安全感，甚至因此吵架、分手。

4.處女座

處女座在2022年上半年感情會有些不順利，這段時間他們說話很直接，有時一句無心的話，就可能傷害到伴侶，導致感情越變越淡。對於已婚的處女座來說，由於最近情緒較不穩定，容易與伴侶吵架，例如拿伴侶與別人比較、無緣無故發脾氣等，脾氣甚至變得有些急躁，所以建議處女座這段時間學習多有點耐性，增加家庭和睦。

5.金牛座

金牛座近期感情運不佳，若發展到見家長談婚論嫁的地步，絕對要特別小心，在討論的過程中，雙方家長可能會因習俗，而產生意見不合的狀況，尤其是彩禮上的問題，視錢如命的金牛座要看開一點。對於已婚的金牛座來說，這陣子要看緊伴侶，但還是要給對方透氣的空間，防範小三出現，行事前要多思考。