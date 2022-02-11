連日來受到大陸輿論強烈質疑下，大陸江蘇徐州豐縣8孩母親事件持續發酵，徐州市當局多次改口調查內容，從最初「不存在人口拐賣情況」，到10晚間終於坦承8個孩子的父親董志民涉嫌非法拘禁罪，另外8孩母親同鄉一對夫婦涉嫌拐賣婦女罪，總共3人已遭刑事拘留。案情大逆轉終於證實外界疑慮，民間輿論為之沸騰。

據徐州官方微博@徐州通報在10日晚間發布的消息顯示，徐州市委市政府聯合調查組最新結論稱，被綁在破屋牆上的女子楊X俠的法律上的丈夫董志民涉嫌非法拘禁罪，楊X俠同鄉的48歲桑姓女子及其67歲丈夫時姓男子涉嫌拐賣婦女罪，3人已被刑拘。

這項訊息是徐州官方第3次修正其調查結果，連日來多位社會人士深入徐州豐縣進行調查，並謹慎地透過網路傳播訊息，雖然消息仍有些紛亂，但更多的事件真相也逐漸被外界得知。

徐州8孩母親遭到非人道監禁事件起於1月28日抖音帳號@徐州一修哥發布視頻，揭露一名牙齒被拔光了的女子被人用鐵鏈拴在破屋內囚禁，前後生養了8個孩子。該帳號不久遭禁，但視頻傳遍了海內外，引發輿論高度關注。

徐州官方隨即發布第一份通告「闢謠」，稱8孩母親名叫「楊X俠」，1998年8月與豐縣歡口鎮董志民結婚，不存在拐騙行為。至於該女子被拴在破屋，是因其精神異常並有攻擊行為。此一通告引發更大反彈與質疑，紛紛揣測真實情況可能是被拐賣婦女遭強暴生子並遭拘禁。

徐州當局隨後發出第2份通告辯解稱，楊某俠是因為流浪才到歡口鎮乞討。當局7日深夜又發出第3份聲明，稱楊某俠原名「小花梅」曾有過一段婚姻，後因生病被親屬從雲南帶到江蘇東海縣求醫，抵達後走失......最後表示，對是否涉嫌犯罪進行調查。

但輿論對徐州當局不斷變更的說法仍不斷質疑，直到10日晚間，徐州當局才又發出第4份最新通告，承認楊X俠是被人拐賣到徐州，且其名義上的丈夫涉嫌非法拘禁，但是這一調查結果仍有許多細節值得懷疑，但已經徐州官方欲蓋彌彰的態度遭輿論狠狠打臉。