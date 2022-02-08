中國徐州8孩母親事件引發社會關注。官方調查發現，這名女子來自雲南，多年前赴江蘇治病後便失蹤。目前已針對她的丈夫是否涉嫌違法犯罪著手調查，同時也將調查失職、瀆職人員的責任。

生下8名子女的徐州楊姓女子，被關在破屋並拴上鐵鍊的影片，在中國網路社群中引發大量關注，相關的話題在微博上引發熱議，更驚動中國官方。在事件延燒數日後，徐州市政府終於介入調查，並發布初步的調查報告。

根據中國央視新聞報導，目前，公安部門已經確認楊姓女子的身分，8名子女經DNA鑑定後確認是楊姓女子與丈夫董志民所生。紀檢監察機關已針對事件中涉嫌違法與失職的人員調查。

報導指出，經警方調閱戶籍資料並進一步追查後發現，楊姓女子本名小花梅，是雲南省福貢縣人，曾於1994年結婚，並於1996年離婚後返家。當地村民向警方表示，楊姓女子離婚返家後，已經出現了言語及行為異常的情形。

當時楊姓女子的母親委託同村的桑姓女子，帶女兒到江蘇治病，並協助安排再婚。然而兩人到了江蘇不久，楊姓女子隨即失蹤，桑姓女子不但沒有將此事告知家屬也並未報警。

據報導，除了調查楊姓女子的身分外，官方也進一步安排醫療檢查，診斷並治療楊姓女子的精神疾病；此外，南京醫科大學司法鑑定所的DNA鑑定結果顯示，楊姓女子、董志民與8名子女有親子關係。

目前，公安部門已對董志民是否涉嫌違法犯罪展開調查，後續將根據調查情形，依法判斷董志民對未成年子女的監護責任。此外，紀檢監察機關正對這起事件中，涉嫌失管、失察、失職、瀆職等問題的有關人員進行調查。（編輯：吳柏緯/沈朋達）1110208