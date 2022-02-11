台灣鋼鐵集團旗下特殊合金材料大廠精剛精密科技股（1584）11日公告，2022年1月份自結營收為新台幣120456仟元，較去年同期增加78.38%。精剛表示，元月份營收比去年同期大幅成長，主要是受到印度與歐洲地區的油氣、能源與化工產業需求增加，帶動精剛的鎳基產品外銷量增加所致。

精剛指出，自2021年開始，由於真空感應熔煉(VIM)能量的建立、購料模式及接單商業模式改變等管理變革，再加上公司聚焦在特殊合金材料製造領域，以超合金、鈦合金與粉末高速鋼為產品發展的主軸，提升非傳統真空熔煉製程的量能並建構完整的轉質產線與技術，未來持續擴大非鐵產品組合，並致力於鈦合金/鎳基合金製程，針對航太、國防、能源、油氣、石化、生醫、電動汽車、綠能、運動器材、電子3C與其他民生相關等高值化產業市場進行開發與銷售，對於鈦、鎳等特殊合金材料的需求訂單亦維持穩定成長，營運展望正向。

由於市場整體對高階合金產業發展持續朝強向上發展，預料高毛利、高價產品的需求趨勢到今年上半年都將維持不變，故公司對未來訂單成長抱持穩健樂觀看法。