烏克蘭局勢緊繃，亞洲主要股市周二收跌。香港疫情日增2千餘個確診者，為市場再增添不安情緒。

周二香港恆生指數低開0.4%，收跌200.86點或0.82%，為24355.71點，連三個交易日下跌。國企股(H股)跌90.21點或1.05%，為8528.27點。黃金股、保險股、油氣股為表現最差的板塊。

騰訊跌0.4%，阿里巴巴跌0.25%，美團跌2.5%。

媒體報導指出，騰訊將推出擴增實境的全新業務XR，布局包括XR生態系、硬體和軟體的感知技術，以及相關內容產業。

原油價格逼近100美元，然油氣股仍走低1.7%。中國油氣跌4.2%，中國石化跌3.6%，崑崙能源跌4.5%。

保險股下跌1.9%，中國太平跌6.0%，中國人壽跌3.5%，中國平安跌3.5%。

正榮地產跌15%，正榮服務跌12%。周一兩家公司先後發布公告，澄清公司股價波動傳聞，稱公司運作正常，將照常開展業務。正榮此前被報導指稱，為另一家債務出現問題的大型地產商。