俄烏周四再現緊張情勢，美股隔夜全面收黑。港股周五低開0.64%，午後發改委的消息，讓股市急速受壓。
周五香港恆生指數收跌465.06點或1.88%，為24327.71點。國企股(H股)跌173.43點或1.99%，為8537.97點。
科技指數大跌3.22%。短視頻公司快手跌4.8%，嗶哩嗶哩跌5.1%。
美團大跌14.9%，收報188.0港元。中國發改委稱，將引導外賣互聯網平台進一步下調服務費，降低相關餐飲業的經營成本；美團股價午後應聲大跌，一度狂瀉18%。
阿里巴巴跌2.85%，報119.5港元；騰訊跌1.88%，報470港元。該兩家公司的電商網站遭美政府列入「惡名市場」名單，因其為銷售假冒商品提供服務，助長商標偽造行為。
百度的電商網站網盤也遭列入，百度股價收跌2.1%，報160.1港元。
教育股下跌，中教控股跌4.1%，希望教育跌10.9%，宇華教育跌6.5%。
內房股和物業股則走高，綠城中國升7.2%，碧桂園服務升2.9%。
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