繼周二的大跌之後，亞洲主要股市周三普遍收漲。投資人似乎對俄烏緊張情勢的反應趨向冷靜；另外歐美對俄羅斯的制裁措施，普遍地被認為力道強度不足。

周三香港恆生指數收漲140.28點或0.60%，為23660.28點。國企股(H股)漲46.53點或0.56%，為8317.22點。

科技指數上漲1.39%，舜宇光學漲4%，京東漲逾3%。

阿里巴巴出現跌深彈升，漲0.9%，報112.4港元。此前由於中國監管單位對螞蟻金服的監管傳言，讓阿里在本周初連跌。

美團也跌深反彈，漲3.1%，報176.6港元。中國官煤稱，有人將調降服務費用的新政策解讀為對平台經濟的打壓，反應有點過頭了。該言論打消了投資人的疑慮。

半導體股上漲4.7%，為領漲最多板塊。ASM太平洋漲3.3%，中芯國際漲2.7%，華虹半導體上漲8.2%。ASM太平洋的母公司ASMI宣布，今年下半銷售將更好，提振股價表現。

醫療股漲3.1%，藥品股漲2.6%，為表現次佳的板塊。諾輝健康漲11%，海吉亞醫療漲7.5%。

儘管公布上季獲利年增62%，聯想仍跌2.3%，報8.77港元。

九毛九翻紅，上漲0.2%。該公司發布獲利喜訊，去年淨利年增約1.66倍，營收增幅不低於51%。