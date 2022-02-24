最新的統計數字包括，莫斯科指數（MOEX）21日下跌超過10％，22日一度下跌6％，為2020年中以來最低點，今年以來的莫斯科指數跌幅已達20％，且俄羅斯盧布兌美元的匯率22日一度跌至1美元兌81盧布，亦接近歷史低點；莫斯科指數大跌、俄羅斯盧布貶至歷史低點，兩大指標已顯示西方一系列制裁，將使俄羅斯侵略烏克蘭付出龐大的經濟代價，同樣也升高持有俄羅斯金融資產的風險，國內相關金融曝險何去何從也受到矚目。

資深業界人士引歷史數據分析，1998年8月17日，俄羅斯公債違約，俄羅斯政府將盧布貶值，違約國內發行的國債，並宣布暫停向外國債權人支付還款，當時俄羅斯盧布大幅貶值，兌美元的匯率浮動區間將從5.3至7.1盧布兌一美元擴大為6.0至9.5盧布兌一美元，如今盧布兌美元匯率來到1美元兌81盧布，匯率一瀉千里情況遠甚於當年，勢將發生更嚴重的惡性循環，加重俄羅斯資金外逃、盧布貶值、俄羅斯通貨膨脹的壓力。

但現況則是俄羅斯央行升息已快到「升無可升」；這位資深業界人士分析，目前俄羅斯已是全世界升息速度、升息幅度最猛的國家：「一次四碼，連續兩次」，如果俄羅斯想要穩住匯率，勢必得再加速升息的速度與幅度，然後不斷惡性循環，且其通貨膨脹率上升的壓力，同時也會擴散到其他經濟體，特別是新興、體弱經濟體。目前壽險公司的俄羅斯曝險部位多半持有到期，上述變數未來會否讓壽險業者改變持有策略，也引起金融圈高度矚目。