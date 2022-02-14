14日港股走軟，恆生指數盤中最多下跌423點，低點一度來到24482點，收24556.57點，跌350.09點或1.41%。國企指數收8618.48點，跌165.91點或1.89%。

大型科網族群領跌，網易收跌4.2%，美團跌3.6%，阿里巴巴與京東集團都跌3%，小米集團跌1.5%，騰訊也跌1%。

金融股也有賣壓，中國平安收跌3.8%，招商銀行跌2.5%，香港交易所跌1.5%，友邦保險跌0.1%，工、中、建三大內銀跌幅在0.6%至1%不等，匯豐控股尾盤賣壓現收平。

內房股獲利回吐，華潤置地跌5.9%是表現最差大型股。中國海外、龍湖集團與碧桂園跌3%至4.2%之間。融創中國暴跌11.8%，世茂集團跌8.2%，中國恒大以及萬科跌5與6.2%%。前個交易日大跌的正榮地產雖表示營運正常，但還是續挫15.4%，同時，正榮服務也暴跌13.8%。

因原油價格創新高，中國石油收漲2.6%，是表現最佳的大型股。舜宇光學公布元月出貨數據後，市場看好後市漲2.5%。碧桂園服務跌6.7%，也是表現最差大型股之一。