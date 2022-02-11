美國CPI數據過熱，美股隔夜下跌，那指領跌2.1%。亞洲主要股市偏軟，港股低開87點，午間一度上漲。

周五香港恆生指數收跌17.69點或0.07%，為24906.66點。國企股(H股)跌5.53點或0.06%，為8784.39點。

科技股領跌1.23%。騰訊跌1.52%，阿里巴巴升0.16%，美團跌2.2%，小米跌1.3%。。

地產股續走高，富力地產升7%，中國奧園升7.5%，碧桂園服務升5.4%。

正榮地產大跌66.4%，正榮服務跌57.7%。市場傳出，該公司將不按計畫在三月贖回2億美元的永續債。儘管該公司迅速出面否認，但仍遭股債雙殺。

儘管香港確診數創新高，封城傳言四起，旅遊休閒股仍大漲1.85%，連兩日上漲。另一方面，美國周四放寬新冠防疫管制措施，紐約州解除口罩禁令，提供利多消息。

中芯國際上漲2.5%，報20.15港元。該半導體公司在周四晚間公布第四季財報，受惠於晶片短缺的市場情勢，營收年增53.8%，為人民幣102.6億元；歸屬股東淨利大增172.7%。第一季毛利率估在36~38%之間。高盛認為中芯Q4毛利率達35%，為財測的頂端，晶圓價格未來看好，維持買進評級，目標價續為37.6港元。